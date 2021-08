Calciomercato Napoli ancora bloccato. Gli azzurri si godono la seconda vittoria in una amichevole internazionale. Questa volta gli uomini di Spalletti hanno saputo reagire dopo essere andati sotto contro una squadra molto più avanti, in termini di preparazione fisica. La vittoria con il Wisla Cracovia, però, non deve illudere, serve qualche rinforzo. Lo sanno benissimo i dirigenti del Napoli, ma nonostante tutto sul calciomercato non sembra esserci una fumata bianca in arrivo.

Calciomercato Napoli: vigile attesa

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sui movimenti del Napoli in entrata, che potrebbero anche non avvenire:

Il Napoli è vigile, tuttavia, pronto a capitalizzare l’eventuale convenienza. Un’unica richiesta: avere i giocatori in prestito. Una formula che non è in sintonia con il mercato attuale, la maggior parte dei club è in difficoltà dal punto di vista finanziario e chi cede vuole realizzare. E se questo resterà l’unico modo per rinforzarsi, è molto probabile che il Napoli resterà così com’è adesso.

Il Napoli ha salutato Bakayoko a fine stagione ed ha perso Demme per infortunio a centrocampo. Lozano è infortunato, stessa cosa Mertens. Entrambi gli attaccanti salteranno la preparazione (almeno in parte), quindi prima di un mesetto non saranno disponibili. Servirebbe un terzino sinistro, anche se Ghoulam è pronto per rientrare durante il ritiro di Dimaro. Almeno in mediana serve un rinforzo, non fosse altro che a livello numerico, ma il Napoli vuole attendere l’occasione giusta: quella che può arrivare in prestito. La decisione di De Laurentiis è chiara, vendere prima di tutto. Ecco perché si attendono gli addii di Tutino, Luperto, Contini e magari Ounas che piace a tantissimi club. Difficile piazzare i calibri pesanti come Koulibaly e Fabian Ruiz, anche se l’affare Lukaku dimostra che di soldi in giro per l’Europa ce ne sono ancora.