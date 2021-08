Recupero lampo per Faouzi Ghoulam che si è reduce da un’altra operazione al ginocchio. Da circa due anni il terzino sinistro è sempre alle prese con qualche infortunio grave. L’ultimo lo ha subito la scorsa stagione, quando sembrava stessa riprendendo la forma fisica e mentale migliore. Ad operarlo il professor Mariani di Villa Stuart, che ha garantito sulla possibilità che il giocatore possa tornare al 100% all’attività agonistica. Il recupero di Ghoulam è stato più veloce del previsto tanto che è pronto ad unirsi al gruppo durante il ritiro di Castel di Sangro. Ecco quanto scrive Tuttosport:

L’esito del controllo al ginocchio sinistro è stato positivo e Ghoulam continuerà l’iter riabilitativo (come da protocollo) e dalla prossima settimana verrà gradualmente reinserito nel programma di lavoro del gruppo squadra. Vale a dire che l’esterno mancino andrà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro che comincerà

domani, quando il Napoli raggiungerà l’Abruzzo in bus per altri 10 giorni di intenso lavoro.