Tutino via da Napoli con un ‘record’: ecco quanto incasserà De Laurentiis

Gennaro Tutino va a Parma e lascia Napoli. Il calciatore a 25 anni ha deciso di cambiare definitivamente aria, lui che ha un record singolare: non ha mai giocato una partita ufficiale con la maglia del Napoli, nonostante militi nella società azzurra da quando aveva 12 anni. A 17 anni, come scrive Il Mattino, aveva già impressionato Benitez ma è mai riuscito a guadagnarsi la fiducia totale di uno dei tecnici passati in azzurro. Prestiti e ancora prestiti per Tutino che ora ha deciso di andare a Parma. La voglia di restare stabilmente in una squadra è stata tanto, al punto che è stato lo stesso Tutino a chiedere a “Kyle Krause, il potente ceo di Krause Group e presidente del Parma” di acquistarlo a titolo definitivo.

Tutino al Parma: le cifre

Tutino avrebbe voluto restare ancora in azzurro, giocarsi le sue chance anche con Spalletti. Anche perché il nuovo tecnico aveva parlato molto bene di lui. Così come hanno fatto praticamente tutti. Poi ha capito che a Napoli sarebbe stata la terza o quarta scelta ed allora ha deciso di andare via.

Il Parma lo acquisterà per 6 milioni di euro, anche se il Napoli ne vuole 8 ma si sta definendo la trattativa con l’inserimento di bonus. Tutino oggi non parte nemmeno per Cracovia dove il Napoli giocherà in amichevole. La trattativa col Parma è in fase estremamente avanzata. Alla fine un altro figlio di Napoli lascia la maglia che aveva sempre sognato di indossare. Nemmeno questa volta c’è stato spazio per lui, neppure una opportunità. Eppure del suo talento nessuno ha mai dubitato.

