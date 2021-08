Il Napoli fa cassa pure con Ounas: arrivano offerte importanti

Adam Ounas via da Napoli, arrivano offerte alla SSCN. L’attaccante si sta comportando bene durante la fase di ritiro, ma il diktat del Napoli è chiaro: vendere ed alleggerire il monte ingaggi. Aurelio De Laurentiis ha dato questa priorità al suo direttore sportivo che dopo le cessioni si potrà concentrare su qualche acquisto. Ecco perché Ounas può essere uno di quei giocatori da ‘sacrificare’ per poi cercare di investire parte dei soldi sul mercato. Ecco quanto scrive Repubblica:

Ha il contratto in scadenza nel 2022 e al momento l’idea del club è quello di cederlo. La valutazione è alta, almeno una decina di milioni di euro. Il Monza ne ha offerti 12 in tre tranche), ma il giocatore non è attratto dall’ipotesi di andare in serie B e per il momento ha declinato In A hanno chiesto informazioni Torino, Sampdoria e Venezia, ma il Napoli non prende in considerazione l’ipotesi del prestito. Piace all’Olympiacos in Grecia e all’Atlanta United negli Stati Uniti, ma Ounas vorrebbe tanto tornare in Francia. Se lo aggiudicherà il miglior offerente.