Rinnovo di contratto Lorenzo Insigne, le ultime notizie. Il giocatore è tornato al Konami Center di Castel Volturno da Campione d’Europa ma non ha ancora l’intesa per il prolungamento del contratto. Giocatore e presidente si sono totalmente ignorati da quel fatidico Napoli-Verona. Ora si cerca di risolvere la problematica, anche se le questioni in essere sono ancora tante. Qualche passo in avanti si potrebbe fare durante il ritiro di Castel di Sangro, quando De Laurentiis e Insigne si incontreranno.

SSCN: offerta di rinnovo ad Insigne

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il Napoli ha intenzione di presentare un’offerta di rinnovo al calciatore. Ecco i dettagli:

De Laurentiis gli presenterà le proprie condizioni, proverà a convincerlo ad accettarle (3,5 milioni di euro a stagione fino al 2025, con alcuni bonus milionari legati ai risultati, che gli manterrebbero lo stipendio attuale di 4,6 milioni). Diversamente, la discussione potrà anche interrompersi lì, a quel punto non avrebbe più senso andare avanti e Insigne inizierebbe la stagione con il contratto in scadenza. Una condizione estrema, che potrebbe danneggiare il lavoro della squadra e del tecnico.

