La questione multe post ammutinamento in casa Napoli è ancora aperta. Il club azzurro è pronto a portare avanti la sua battaglia legale, procedendo nei confronti di Allan e Hysaj, due calciatori che non sono più in maglia azzurra. Oramai il problema multe viene portato avanti dal 2019, cosa che ha sicuramente ha un peso specifico all’interno dell’armonia del gruppo azzurro. Secondo quanto scrive Il Mattino questo è uno dei fattori che il club fa ‘pesare’ anche nei confronti di Lorenzo Insigne:

E c’è un dettaglio non di poco conto: la settimana scorsa il club azzurro ha ‘riesumato’ la questione dell’ammutinamento nei confronti di Hysaj, sollecitando il tribunale di Napoli a nominare il terzo arbitro e completare così il collegio arbitrale per la definizione del lodo. Ecco tra i gesti di cortesia che il Napoli pensa che Insigne debba tener conto, è il fatto che lui non sia mai stato messo davanti alle proprie responsabilità per quello che è successo quella notte con il Salisburgo” scrive il quotidiano.

Visto sotto “il punto di vista di De Laurentiis, proprio perché il capitano degli ‘ammutinati’ era quello che avrebbe potuto fare di più per evitare il rifiuto collettivo di andare in ritiro”.

Altre notizie: