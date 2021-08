65 mila euro di risarcimento, questa la richiesta del Napoli a Hysaj. De Laurentiis ha portato in tribunale l’ex terzino da poco passato alla Lazio e finito immediatamente nelle mire dei tifosi capitolini.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, dietro la questione tra Hysaj e il Napoli ci sarebbe l’ammutinamento post Salisburgo.

“La richiesta di 65mila euro del Napoli a Hysaj per i danni da ammutinamento sono un segnale che il club lancia a Lorenzo Insigne con cui è in trattativa inoltrata. De Laurentiis lancia un messaggio chiaro all’attaccante e ai compagni: quella vicenda non è chiusa e ognuno dovrà pagare per le proprie responsabilità. Già ma fino a quando durerà?“.

La gazzetta sggiungr: “Per quello che concerne il rinnovo di Lorenzo Insigne, almeno per il momento, tutto tace. Il calciatore non ha ancora avuto modo di parlare con la società. Nei prossimi giorni è previsto un summit tra l’entourage del capitano del Napoli, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. La speranza di tutti è che l’esterno di attacco del sodalizio campano firmi il rinnovo, ma al momento manca l’intesa tra le parti. Nei prossimi giorni sono attese delle novità in merito“.