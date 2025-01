Il Napoli batte il Verona 2-0 e allunga in vetta alla Serie A

Gli azzurri si impongono 2-0 al Maradona grazie ad una sfortunata deviazione di Montipò e ad un capolavoro del centrocampista camerunese. Conte sorride nonostante l’assenza di Kvara.

Il Napoli non si ferma più e consolida il primato in classifica superando il Verona con un convincente 2-0. La squadra di Antonio Conte allunga a +4 sull’Inter e a +5 sull’Atalanta, in attesa dei recuperi delle rivali nella corsa scudetto.

La gara si mette subito in discesa per gli azzurri. Al 5′ minuto Di Lorenzo cerca la conclusione a giro dal limite dell’area: il suo sinistro colpisce il palo e carambola sulla testa di Montipò, trasformandosi in uno sfortunato autogoal per il portiere scaligero.

Nonostante l’assenza di Kvaratskhelia, sostituito egregiamente da un brillante Neres, il Napoli gestisce il vantaggio pur concedendo qualche ripartenza agli ospiti, pericolosi soprattutto con Tengstedt. Gli azzurri sfiorano più volte il raddoppio ma peccano di precisione negli ultimi metri.

La rete della sicurezza arriva in apertura di ripresa grazie ad una prodezza di Anguissa: il centrocampista camerunese si coordina dai 25 metri e lascia partire un mancino potente e preciso che non lascia scampo a Montipò.

In una serata dalle temperature polari al Maradona, il Napoli gestisce il doppio vantaggio senza particolari affanni, lanciando l’ennesimo segnale alle inseguitrici nella corsa al tricolore. Il Verona, invece, resta in una posizione delicata, appena sopra la zona retrocessione.

TABELLINO NAPOLI-VERONA

NAPOLI-VERONA 2-0

Marcatori: 5′ aut. Montipò, 62′ Anguissa

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Spinazzola 6,5 (83′ Mazzocchi sv); Anguissa 7, Lobotka 6,5, McTominay 6 (77′ Raspadori sv); Politano 6 (77′ Ngonge 6), Lukaku 6,5 (77′ Simeone sv), Neres 6,5 (89′ Zerbin sv). All. Conte 7.

VERONA (3-4-1-2): Montipò 5,5; Magnani 5, Coppola 5,5, Dawidowicz 5,5; Faraoni 5,5 (76′ Daniliuc sv), Belahyane 5,5 (84′ Mosquera sv), Duda 6, Lazovic 6 (68′ Bradaric 6); Suslov 5,5; Tengstedt 6,5 (76′ Kastanos 6), Sarr 5 (68′ Livramento 5,5). All. Zanetti 5,5.

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno