“Che crescita! Conte esulta dopo il Verona: “Ho un gruppo granitico. Su Kvara mi spiego meglio”

Il tecnico azzurro analizza la vittoria contro il Verona e fa chiarezza sulla situazione del georgiano.



Il Napoli continua la sua marcia in vetta alla classifica dopo il successo contro il Verona. Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato il momento degli azzurri, soffermandosi su diversi aspetti della squadra.

“Da quando sono arrivato la scorsa estate ho sempre cercato di trovare il vestito più adatto a questa squadra”, ha esordito il tecnico pugliese. “Fino a pochi giorni dalla fine del mercato eravamo senza tre giocatori presi nell’ultima settimana. Eravamo orientati su un 4-2-3-1, poi con l’arrivo di McTominay sono cambiate un po’ di cose e siamo passati al 4-3-3, ma alla fine i numeri se li porta via il vento”.

Sul momento della squadra, Conte ha evidenziato i progressi: “Stiamo crescendo tanto, vedo come si allenano i ragazzi e riescono a fare sempre di più. La cosa che mi rende più felice è vedere tutta la rosa coinvolta. Anche quando ci sono defezioni importanti come quelle di Buongiorno o in precedenza Lobotka, tutti stanno dimostrando di essere affidabili”.

Capitolo Kvaratskhelia: “Voglio fare chiarezza: ho parlato di delusione non perché Kvara mi ha deluso o il club ha deluso, ma mi riferivo ad una delusione mia personale. Non sono riuscito ad incidere come avrei voluto. Un allenatore deve convincere i giocatori a prendere le migliori decisioni per il club. Forse sono stato presuntuoso nel pensare che l’avrei convinto. È un peccato perderlo, è un grande giocatore”.

“Lui comunque è un bravo ragazzo, e attualmente è ancora un giocatore del Napoli”, ha concluso Conte, “Non c’è nulla di scontato. Voglio però elogiare il gruppo che ha sposato questo progetto e vuole andare avanti, con grande senso di appartenenza”.