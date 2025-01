Napoli, il gesto di Anguissa commuove tutti: la dedica al piccolo Daniele

Momento toccante durante Napoli-Verona: il centrocampista camerunense dedica la sua rete al giovane tifoso azzurro recentemente scomparso. Prima del match l’omaggio della società.

Il Napoli ha voluto ricordare nel modo più bello il piccolo Daniele, tifoso azzurro prematuramente scomparso nei giorni scorsi. La giornata al Maradona è stata caratterizzata da momenti di forte emozione, a partire dall’incontro pre-partita tra Edoardo De Laurentiis e i genitori del giovane supporter.

La società partenopea ha dato il via alle celebrazioni con un commovente video commemorativo che ha fatto scendere più di una lacrima tra i presenti sugli spalti dello stadio. Ma il momento più toccante è arrivato con il gol di Frank Anguissa, che ha realizzato la rete del 2-0 con una splendida conclusione sul primo palo all’inizio del secondo tempo.

Il centrocampista camerunense, dopo aver segnato, ha alzato lo sguardo al cielo in un gesto carico di significato, per poi mostrare il polsino con la scritta “Daniele sempre con noi”, in un tributo che ha ulteriormente emozionato il pubblico presente.

La vittoria contro il Verona ha così assunto un significato speciale, trasformandosi in il più bell’omaggio possibile per il piccolo tifoso che continuerà a guardare i suoi beniamini da lassù.