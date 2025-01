Kvara via dal Napoli? Pardo: “Vi dico cosa faranno Conte e De Laurentiis”

Il noto giornalista ha analizzato il momento del georgiano ai microfoni di DAZN: “Non è più quello dello scudetto”. Le ultime sul mercato del Napoli.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli. Nel pre-partita di Napoli-Verona, il giornalista Pierluigi Pardo ha analizzato ai microfoni di DAZN il momento del talento georgiano e le possibili mosse di mercato del club azzurro.

“Impossibile che il Napoli venga indebolito a gennaio, Conte e lo stesso De Laurentiis non lo permetterebbero mai”, ha esordito Pardo, sottolineando però come il rapporto tra l’allenatore e Kvara non sia dei migliori: “Al netto della qualità di Kvara, che siamo stati fortunati a commentare per il suo talento, dal punto di vista del feeling tecnico con Conte non credo che abbia dato tantissimo. Non è tornato al livello dell’anno dello scudetto”.

Il giornalista ha poi rivelato che il club sta già valutando possibili alternative: “L’idea del sostituto di Kvaratskhelia c’è e bisognerà capire su chi si punterà”, confermando come qualcosa nel rapporto tra il georgiano e il club “non sia andato per il verso giusto”.