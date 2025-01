Conte carica il Napoli: “Niente distrazioni dal caso Kvara, squadra concentrata per il Verona”

Il tecnico azzurro ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Hellas: focus sulla preparazione della gara e sulla gestione delle assenze.

La questione Kvaratskhelia non preoccupa Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro il Verona, ha mostrato grande fiducia nella preparazione della squadra nonostante le recenti vicende extra-campo.

“Bisogna uscire fuori dal contesto e restare concentrati sul campo, senza trasferire chissà cosa ai calciatori”, ha dichiarato Conte. “Abbiamo lavorato bene, ho visto una squadra sul pezzo e siamo riusciti a preparare la partita”.

Sul Verona, l’allenatore azzurro ha evidenziato le qualità degli avversari: “È una squadra molto fisica, i tre davanti sono buoni giocatori. Chiaramente dovremo fare molta attenzione, attaccano bene la profondità. È una squadra temibile, ma l’abbiamo preparata e proveremo a superare l’ostacolo”.

Infine, sulla gestione delle assenze e il caso Neres, Conte ha sottolineato l’importanza della profondità della rosa: “Ho sottolineato come anche in passato abbiamo dovuto fare a meno di giocatori importanti, come Lobotka che venne sostituito da Gilmour. Lo stesso con Buongiorno, sostituito da Juan Jesus. Il valore aggiunto è preparare tutta la rosa allo stesso modo, può capitare di essere chiamati in causa e tutti devono rispondere in modo ottimale. I ragazzi lo stanno facendo”.