LIVE| Napoli-Verona:1-0: Autogol di Montipò dopo il palo di G. Di Lorenzo

Gli azzurri tornano al Maradona per la 20ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria di Firenze, il Napoli cerca la quinta vittoria consecutiva per consolidare il primato in classifica.

NAPOLI-VERONA: PRIMO TEMPO

5′ Autogol di Montipò! Partenopei in vantaggio per 1-0 alla prima in casa nel 2025!

2′ M. Politano crea una bella occasione da gol per il proprio compagno.

2′ Rimessa laterale dell’SSC Napoli nella propria metà campo

1′ Rimessa laterale dell’SSC Napoli nella propria metà campo

1′ Il terreno di gioco è in condizioni ottime, speriamo che i giocatori lo sfruttino al meglio

1′ I riflettori sono accesi, benvenuti all’incontro di questa sera!

1′ Calcio d’inizio del SSC Napoli, la partita è iniziata.

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Verona nella ventesima giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci dal convincente successo sul campo della Fiorentina, cercano la quinta vittoria consecutiva per mantenere la vetta della classifica, con Atalanta e Inter che inseguono rispettivamente con una e due partite in meno.

Gli scaligeri arrivano al Maradona in un buon momento di forma, avendo raccolto quattro punti nelle ultime due uscite: vittoria esterna contro il Bologna e pareggio casalingo con l’Udinese.

La svolta di Conte

Il cammino del Napoli ha visto una svolta decisiva dopo la sconfitta per 3-0 nella gara d’andata proprio contro il Verona. Conte ha trasformato la squadra lavorando su atteggiamento, tattica e crescita dei singoli, portando gli azzurri in vetta alla classifica.

Formazioni ufficiali Napoli-Verona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres.

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr.

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi Allenatore: Paolo Zanetti

Dove vedere la partita

La sfida è in programma domenica 12 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match su smart tv, console di gioco, TIMVISION BOX o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio Zona DAZN, la partita sarà visibile sul canale 214 del decoder satellitare.

La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

NAPOLIPIU.COM seguirà l’evento con la consueta diretta testuale dal calcio d’inizio al triplice fischio finale.