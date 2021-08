GAZZETTA – Spalletti chiede Emerson Palmieri, ma è pronto ad adeguarsi alle esigenze di De Laurentiis

Luciano Spalletti ha chiesto Emerson Palmieri ad Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di portare a termine la missione con il Chelsea, che in questo momento è estremamente impegnato a concludere l’affare Lukaku con l’Inter. Riuscire a portare Emerson Palmieri al Napoli sarebbe sicuramente un mezzo miracolo per la società partenopea. Il Chelsea non si muove dalla richiesta di 20 milioni di euro, mentre il Napoli vuole un prestito con diritto di riscatto. Intanto il direttore sportivo azzurro sta lavorando anche a qualche alternativa per la fascia mancina.

Problemi per Emerson Palmieri: la reazione di Spalletti

Gazzetta dello Sport scrive di uno Spalletti non troppo preoccupato di non poter avere il terzino al Napoli:

Lui ha chiesto Emerson Palmieri, ma se non dovesse arrivare non se ne farà un cruccio. L’allenatore ha condiviso la politica societaria, definendosi aziendalista e, dunque, di poche pretese. Per quanto gli riguarda, questo Napoli per lui è già competitivo per l’obiettivo da raggiungere, e cioè arrivare tra le prime quattro per garantirsi la partecipazione alla prossima Champions.

