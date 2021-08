Calciomercato Napoli, con la ricerca di un terzino sinistro sempre in primo piano. Gli azzurri numericamente non hanno falle, ma Mario Rui non convince al 100% e Ghoulam non offre garanzie di tenuta fisica. Nei giorni scorsi è stato scritto che proprio Ghoulam è pronto a tornare in anticipo sui campi da gioco, a cominciare da oggi al ritiro di Castel di Sangro. Il rientro del terzino algerino offre una soluzione in più a Spalletti, ma tutto dipenderà da come riuscirà a reagire dopo l’ennesima operazione.

Napoli, terzino sinistro: sagome in fila

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il Napoli sulla sinistra ha la fila ma “sono sagome che restano lì, per ora, in un immaginario collettivo che fatica a trasformare la fantasia in realtà”. Il mercato non è ancora decollato ma il lavoro a fari spenti prosegue. Non potrebbe essere diversamente, anche perché Aurelio De Laurentiis ha imposto il suo volere ed ha preso una decisione sul calciomercato.

Giuntoli prova a cedere: Tutino, Luperto, Contini e soprattutto Ounas i profili che sono pronti a lasciare l’azzurro. Con questi calciatori si può fare cassa, ma non liberano grande spazio sul monte ingaggi. Meglio di nulla. E allora il Napoli prosegue la ricerca di un terzino sinistro con tre opzioni sempre valide: