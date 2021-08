Ritiro Napoli a Castel di Sangro: ci sono tutti, anche il terzino sinistro

Il Napoli comincia oggi 5 agosto 2021 il ritiro a Castel di Sangro. Dopo i problemi per gli ingressi dei tifosi di ieri, la società ha risolto i problemi sul server e ci si attende un po’ di pubblico in più rispetto a Dimaro. Gli azzurri di Spalletti sono reduci da due vittoria in amichevoli internazionali: quella vinta con il Bayern e quella sempre vittoriosa con il Wisla Cracovia. Due partite giocate senza tanti giocatori e con tantissime assenze, sia per infortunio che per questioni di ferie e precauzione. Ad esempio nel match contro i polacchi mancava anche Osimhen.

Tra i convocati per il ritiro di Castel di Sangro ci sarà anche Faouzi Ghoulam, che sta recuperando più velocemente del previsto dall’ultima operazione al ginocchio. La speranza di poter avere a pieno servizio il terzino algerino diventa sempre più forte. Ci sperano i tifosi, ci spera Spalletti. Recuperare un calciatore come Ghoulam sarebbe un vero e proprio acquisto, ma per troppe volte si è deciso di attendere l’esterno algerino e troppe volte le attese sono state deluse. Ora toccherà al Napoli valutare la situazione, anche se le ultime indicazioni dei medici sono molto positive.

