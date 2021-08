Ritiro Napoli a Castel di Sangro: il programma completo e le amichevoli

Il Napoli torna in ritiro a Castel di Sangro: da oggi 5 agosto 2021 al 15 agosto. Gli azzurri si ritroveranno per la seconda parte di ritiro dopo quella di Dimaro. Nella location abruzzese ci saranno anche i nazionali e freschi campioni d’Europa come Meret, Insigne e Di Lorenzo. Attesa anche per Fabian Ruiz che ha deluso moltissimo con la Spagna e deve trovare la migliore condizione fisica. Il giocatore spagnolo è anche al centro di molte notizie di calciomercato.

A Castel di Sangro il Napoli disputerà anche due amichevoli: Gazzetta dello Sport scrive chela prima sarà domenica prossima contro l’Ascoli, mentre la seconda si giocherà il 14 contro il Perugia. Entrambe le partire cominceranno alle 17.30 e si giocheranno allo stadio Patini di Castel di Sangro.

Ritiro Napoli: il programma ufficiale

Questo il programma degli azzurri in Abruzzo:

– Giovedì 5 agosto –

Allenamento h.17.30

– Venerdì 6 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Sabato 7 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Domenica 8 agosto –

Amichevole h. 17.30

– Lunedì 9 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Martedì 10 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Mercoledì 11 agosto –

Mattina riposo – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Giovedì 12 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Venerdì 13 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Sabato 14 agosto –

Amichevole ore 17.30

* gli orari degli allenamenti potrebbero subire variazioni