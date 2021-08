Il Napoli molla Sofyan Amrabat. La società partenopea dopo alcuni contatti con la Fiorentina ha deciso di mollare la presa sul centrocampista ex Verona.

Sky sport 24, ha svelato il retroscena di mercato, spiegando che alla base del dietrofront del Napoli per Amrabat c’è una decisione di Spalletti:

IL NAPOLI MOLLA AMRABAT

“Per la mediana sarebbero arrivate indicazioni di Luciano Spalletti, il quale si ritiene soddisfatto di Stanislav Lobotka e punterà quindi sullo slovacco come riferimento davanti alla difesa. Amrabat potrebbe ora approdare all’Atalanta, che tiene sempre in caldo Morten Thorsby della Sampdoria come alternativa. A questo punto, cambiano i piani mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che dirotterà altrove le proprie attenzioni”.

OUNAS AL MARSIGLIA, IL NAPOLI APRE AL PRESTITO

Sky sport 24 aggiunge: “Ora resta da capire se Kostas Manolas potrà essere ceduto all’Olympiakos. Il club greco è una destinazione che piace al centrale del Napoli. Il trasferimento potrà concretizzarsi soltanto con un rilancio che si avvicini alle richieste di Aurelio De Laurentiis (10-15 milioni).

La novità principale in uscita riguarda però Adam Ounas: apertura totale alla sua cessione in Provenza, si lavora ad un prestito, con il giocatore che gradirebbe fortemente il trasferimento e spingerebbe per l’addio. Niente da fare per il Torino, che avrebbe provato invano ad inserirsi offrendo anche più del club di Ligue 1: Ounas vuole tornare in Francia e respinge ogni altra ipotesi, compresa la società di Urbano Cairo“.