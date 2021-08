Doppio scambio tra Napoli e Olympiakos, Manolas ad Atene e Camara in Campania. Questo lo scenario che secondo il quotidiano Tuttosport, sta emergendo in queste ore. Dopo l’infortunio di Demme, il nome di Mady Camara è stato il primo sulla lista di Giuntoli. Gli azzurri non hanno mai mollato la presa per il centrocampista classe 1997 dell’Olympiacos, anzi hanno lavorato in silenzio per portarlo in azzurro. Secondo il quotidiano sportivo, l’arrivo di Juan Jesus è stata una mossa cautelativa, per coprire il lato mancino della difesa, Jesus ha giocato in quel ruolo moltissime volte nei 10 anni trascorsi tra Inter e Roma. Inoltre Juan Jesus rappresentava un’alternativa low cost a Manolas.

Scambio Manolas-Camara tra Napoli e Olympiacos

“Il difensore greco sta facendo carte false pur di ritornare a vestire la maglia dell’Olympiakos. Manolas spinge in prima persona per il trasferimento. L’Olympiacos è in contatto costante con la dirigenza partenopea, ma anche con l’agente del difensore greco, Mino Raiola. Ed è proprio sull’operatore di mercato nato a Nocera Inferiore che il presidente De Laurentiis punta per chiudere una doppia operazione. Ovvero cedere Manolas all’Olympiacos, togliendosi il peso di un ingaggio da 4,2 netti all’anno, e provare a chiudere lo scambio con il mediano Mady Camara. Entrambi i calciatori sono seguiti da Raiola ed il Napoli sarebbe disposto a chiudere lo scambio quasi alla pari, magari aggiungendo 3 milioni da versare in un paio di anni“.

Nel caso in cui Manolas fosse ceduto all’Olimpiakos, secondo Tuttosport, il Napoli chiederebbe Daniele Rugani alla Juventus, magari concordando un prestito con diritto di riscatto. Trattandosi di un club di prima fascia il difensore juventino accetterebbe il trasferimento. Giuntoli non molla nemmeno la pista che porta a Marcos Senesi, 24enne argentino del Feyenoord. A pochi giorni dalla fine del mercato il Napoli vuole regalare tre colpi a Spalletti.