Ounas-Marsiglia, Spalletti contrario. In arrivo un rinforzo. Tutti i dettagli

Adam Ounas piace molto all’Olympique Marsiglia. L’esterno algerino potrebbe essere ceduto dal Napoli in questa sessione di mercato. Il Marsiglia e il Napoli discutono sulla formula del trasferimento. Ounas, oltre che la Marsiglia, piace molto anche a Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ritiene Ounas un giocatore importante da sfruttare durante la lunga stagione che attende gli azzurri.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega:

“Nonostante il signor Luciano non veda per niente di buon occhio il suo addio, l’affaire Ounas con l’Olympique Marsiglia prosegue spedito. A caccia di una soluzione, di una formula finale: l’offerta è il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro, ma secondo il club azzurro qualcosa deve essere ritoccato. E si lavora: soprattutto sull’aspetto del prestito oneroso”. Conclude il quotidiano sportivo. Il trasferimento di Adam Ounas al Marsiglia aprirebbe le porte ad un nuovo rinforzo per il Napoli. Gli azzurri lavorano per un mediano, novità potrebbero arrivare a breve.