Adam Ounas verso il Marsiglia, il Napoli potrebbe cedere in prestito il talentuoso esterno offensivo. La trattativa Sarebbe sul punto di sbloccarsi, Ounas preme per tornare in Francia e l’Olympique Marsiglia sarebbe la scelta ideale.

IL NAPOLI APRE AL PRESTITO DI OUNAS AL MARSIGLIA

Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato di Sky sport, Gianluca di Marzio Il Napoli starebbe riflettendo seriamente sulla cessione del calciatore classe 1996.

“Il Napoli, che inizialmente non sembrava intenzionato a cedere il giocatore, si sta adesso facendo convincere dalla volontà di Ounas di cambiare squadra. La formula su cui si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto e, al momento, si starebbe discutendo delle cifre necessarie a concludere la trattativa. Anche il Torino ha fatto un tentativo per Ounas, che però preferisce la soluzione francese”.

LE ULTIME DI CALCIOMERCATO DI GIANLUCA DI MARZIO

Ecco il video con le ultime notizie di calciomercato a cura di Gianluca Di Marzio. Il popolare giornalista di sky parla anche della trattativa Ounas – Marsiglia.

