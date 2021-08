Dalla Turchia: il Napoli ha l’accordo per un giocatore del Galatasaray

Il Napoli sta seguendo Marcao del Galatasaray. Secondo quanto fanno sapere i media turchi il club azzurro ha messo nel mirino il giocatore 25enne. L’idea del club partenopeo è quella di chiedere Marcao in prestito al Galtasaray, ma ovviamente bisognerà attendere la risposta del presidente della società turca Burak Elmas, oltre che del tecnico Fatih Terim.

A scrivere dell’interesse del Napoli per Marcao è il quotidiano turco Sozcu. Si parla di un accordo già raggiunto tra il giocatore e la società del presidente Aurelio De Laurentiis, ma per concludere l’affare bisogna aspettare anche il via libera della società turca. Il Napoli vuole prendere giocatori solo in prestito, in modo da non attingere alla riserva di liquidità della società.

Chi è Marcao: giocatore che interessa al Napoli

Il 25enne di proprietà del Galatasaray è un difensore centrale che all’occorrenza può essere spostato anche a centrocampo. Gli azzurri lo stanno seguendo e questo potrebbe significare che Manolas sarebbe pronto a dire addio al Napoli. Inoltre con Marcao il club di De Laurentiis andrebbe di nuovo su un giocatore duttile, come nel caso di Juan Jesus. Il difensore centrale ex Roma è stato preso anche perché all’occorrenza sa adattarsi come terzino sinistro. C’è da capire se il Napoli riuscirà a chiudere per Marcao, calciatore che potrebbe tamponare qualche falla, ma con quale qualità è tutto da scoprire.