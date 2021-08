Il Napoli molla Amrabat, Spalletti ha deciso di puntare su Lobotka. L’infortunio di Demme però costringe il club azzurro a restare vigile sul mercato dei centrocampisti; due i nomi sul taccuino di Giuntoli: Youssouf e Villar.

IL NAPOLI SU YOUSSOUF DEL SAINT-ETIENNE

L’attenzione del Napoli sul mercato, è rivolta per ovvi motivi al centrocampo, rimasto orfano di Bakayoko e soprattutto dell’infortunato Demme. Le attenzioni di Giuntoli si rivolgono proprio alla zona nevralgica del campo, con tre profili a darsi battaglia per sposare la causa azzurra: come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sembra aver preso quota la candidatura di Zaydou Youssouf, 22enne in forza al Saint-Etienne. Il giovane francese è un’opzione da tenere in considerazione e ha un contratto in scadenza nel 2023.

Riflessioni in corso anche per quanto riguarda l’altro papabile per il centrocampo partenopeo: Sander Berge, norvegese dello Sheffield United retrocesso in Championship. Per Youssouf e Berge la richiesta è quella di un prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda Amrabat, secondo Sky sport 24, il Napoli si sarebbe defilato dalla trattativa.

Villar Napoli, la Roma apre alla cessione del centrocampista

Nella giornata di ieri è emersa per il Napoli la possibilità di ricevere in prestito Gonzalo Villar dalla Roma. Il centrocampista spagnolo ha un contratto che scade nel 2024 e la Roma ha aperto alla cessione visto che per il tecnico Mourinho non è un indispensabile.