Sander Berge accetterebbe un trasferimento al Napoli. Gli azzurri possono contare su questa sicurezza nel portare avanti la trattativa con lo Sheffield United. Nonostante l’infortunio di Demme il Napoli non ha ancora affondato il colpo, anche perché la SSCN vuole dare priorità ai bilanci, filosofia da sempre sposata da Aurelio De Laurentiis. Questo, però, non significa che il Napoli non ci provi. La crisi finanziaria ha messo in crisi chiunque e anche società molto più blasonate stanno facendo una fatica tremenda ad operare sul mercato.

Berge: “si” al Napoli

Intanto gli azzurri incassano il gradimento del calciatore come scrive Gazzetta dello Sport:

Da due anni il Napoli tiene gli occhi su Sander Berge, potente e tecnico centrocampista norvegese, che gli azzurri incontrarono e apprezzarono in Champions nell’autunno 2019, quando giovava nel Genk. Poi arrivò lo Sheffield United, mise sul banco 23 milioni di euro e il ragazzone (alto 1,95 m.) finì in Premier. Ora il Napoli sa che il giocatore gradirebbe il trasferimento, ma gli inglesi non intendono discutere di prestito. Ci ripenseranno magari in un contesto un po’ diverso fra un mese?

Leggi anche: