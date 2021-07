Demme out: Spalletti può cambiare modulo, attenti a Gaetano

L’infortunio di Diego Demme può lanciare Gianluca Gaetano nel centrocampo del Napoli. Il centrocampista tedesco starà fuori almeno due mesi e Spalletti deve trovare una soluzione. Demme era centrale nei piani tattici del tecnico, ora l’infortunio ha fatto saltare il banco. Corriere dello Sport scrive della possibilità di andare a trovare qualche rinforzo sul mercato. Sander Berge dello Sheffield United è sicuramente un uomo di valore, uno che aveva positivamente impressionato il Napoli quando giocava col Genk. L’interesse è rimasto intatto ed a 23 anni rappresenterebbe sicuramente un’ottima soluzione, capace di dare quantità e qualità al centrocampo, oltre che centimetri. Ma i soldi scarseggiano ed a meno che non si voglia fare un passo importante, sarà difficile arrivare a Berge.

Spalletti cambia il Napoli

Così la soluzione interna porta a Gaetano che non è un centrocampista da mediana a due. Ed allora le ipotesi sono due: Spalletti può decidere di cambiare modulo passando al 4-3-3 e abbandonando per il momento il progetto di 4-2-3-1, ma mantenendo intatta la filosofia di gioco che prevede Osimhen riferimento centrale, pronto a divorare gli spazi lasciati dagli avversari.

Con il 4-3-3 si adatterebbe molto meglio Gaetano con Lobotka chiamato a diventare punto di riferimento centrale. A 21 anni Gaetano ha bisogno di crescere in maniera definitiva ed il Napoli potrebbe trovare il ‘coraggio’ di dargli finalmente fiducia, senza mandarlo a giocare di nuovo in Serie B alla Cremonese. Altra soluzione è quella di trasformare Gaetano in un calciatore da centrocampo a due, così da non abbandonare il 4-2-3-1. Il giovane cresciuto nella Primavera del Napoli ha saggezza tattica e voglia di fare, quindi nemmeno questa opzione è esclusa.

