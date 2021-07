Calciomercato Napoli con Sander Berge che è uno dei calciatori più apprezzati da Cristiano Giuntoli. Il giocatore da tempo è nel mirino della dirigenza azzurra, ma l’infortunio di Demme potrebbe essere quella scintilla che porta il centrocampo al Napoli. Cristiano Giuntoli sta monitorando la situazione legata al calciatore ed attende il momento per lanciare l’assalto. In questo senso è da valutare anche la situazione di Fabian Ruiz, considerato un lusso per il Napoli. Il giocatore potrebbe portare soldi freschi a investire sul mercato.

Berge al Napoli: le ultime di mercato

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla ricerca di un centrocampista da parte di Giuntoli:

Il mediano che arricchisca il centrocampo resta priorità di un mese circa nel quale Giuntoli tenterà di industriarsi con qualche gioco di prestigio ed eventuali riscatti proiettati nella stagione che verrà: se lo Sheffield United, che sta nella B inglese, si rassegnerà a «consegnare» il norvegese Sander Berge, il Napoli si ritroverebbe con parecchi centimetri in più (1,95) e parecchi problemi in meno.

