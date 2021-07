Calciomercato Napoli con il centrocampo che può essere rinforzato dopo l’infortunio di Diego Demme. Il centrocampista oggi deciderà se sottoporsi ad operazione chirurgica, ma sicuramente non tornerà prima di ottobre sul terreno di gioco. Il Napoli ha anche il problema di sostituire Bakayoko, se non vuole utilizzare una soluzione interna, che però non sembra all’altezza dei tifosi.

Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli e del centrocampo. Sono quattro i nomi seguiti da Giuntoli per la mediana partenopea: Thorsby della Sampdoria, Berge dello Sheffield United, Koopmeiners dell’AZ Alkmaar e Zakaria del Borussia Monchengladbach.

Per acquistare il Napoli dovrà cedere qualcuno. Il maggiore indiziato a lasciare l’azzurro è Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace sempre alle big spagnole ma De Laurentiis non vuole fare sconti. La stampa spagnola, però, rilancia il nome di Ruiz e lo avvicina al Real Madrid.