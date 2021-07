CDM – De Laurentiis-Insigne: incontro lontano, il patron preoccupato solo del peso fiscale

Lorenzo Insigne ed Aurelio De Laurentiis sono ancora lontani, non solo fisicamente ma anche concettualmente. Il giocatore ed il presidente non si sentono dall’ultima giornata di campionato, quella maledettissima Napoli-Verona che ha fatto saltare il banco. Il problema del rinnovo di Insigne, però, resta. Il contratto del capitano scade nel 2022 e fino ad ora tutti gli appuntamenti sono saltati. Secondo Corriere del Mezzogiorno la questione andrà per le lunghe:

La sensazione è che l’appuntamento non sarà decisivo, ci sarà tanto ancora da approfondire. De Laurentiis non ha paura di perdere il suo capitano a parametro zero, le parti sembrano distanti almeno nell’orientamento. Insigne può restare in stand-by, aggiornandosi magari durante la stagione, anche in primavera, quando le sirene di

altri lidi potrebbero diventare concrete.

Insigne via da Napoli a parametro zero: no problem!

Secondo quanto scrive il quotidiano il Napoli di Aurelio De Laurentiis non si scandalizzerebbe se dovesse perdere il neo campione d’Europa senza incassare nulla: