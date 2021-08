Alfredo Pedullà: “Mercato del Napoli, ci sono tre notizie”

Alfredo Pedullà esperto di calciomercato fa il punto sulle trattative degli azzurri, con il club partenopeo molto impegnato. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno lavorando molto sugli affari in uscita: “La prima riguarda Petagna. Se la Sampdoria farà una offerta congrua, andrà via, altrimenti resterà in azzurro”. Spalletti per ora non vuole cedere il giocatore, anche perché Osimhen è squalificato e domenica non potrà giocare con il Genoa.

La seconda notizia di Pedullà è relativa a “Ounas. Il calciatore vuole andare al Marsiglia, ma i club devono ancora trovare un accordo economico che possa soddisfare la società di Aurelio De Laurentiis. La terza notizia è relativa a Manolas. Il giocatore piace sempre all’Olympiacos, ma c’è distanza tra domanda ed offerta. Il Napoli chiede quindici milioni di euro per cederlo, il club greco ne offre dieci”.