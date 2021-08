Radio Marte: “Gaetano e Manolas restano al Napoli”

Gianluca Gaetano e Kostas Manolas restano al Napoli, ne sono convinti i giornalisti della redazione di Radio Marte. Gli ultimi sviluppi di mercato non hanno portato ad una soluzione per concludere le trattative con Cremonese e Olympiacos, club che sono interessati rispettivamente a Gaetano e Manolas.

Gaetano convince Spalletti, Manolas nessuno scambio

Da settimane si parla di un possibile addio di Gaetano, ma il Napoli sembra abbia deciso di trattenerlo. Tanto che Spalletti lo ha messo in campo per venti minuti contro il Venezia. Un buon attestato di stima che il giocatore ha ricambiato mettendo tutto quello che aveva sul campo. “E probabile che Gaetano non venga ceduto. A Spalletti piace lavorare con i giovani ed è probabile che in questa stagione nel lanci più di uno, vedi Zanoli“.

Per Manolas il discorso è diverso. Gli azzurri lo lascerebbero partire ma l’Olympiacos vuole “fare uno scambio con Mady Camara e pretende 10 milioni di euro di conguaglio a proprio favore. Il Napoli farebbe solo uno scambio alla pari, oppure cederebbe il giocatore a titolo definitivo con soldi cash. Marcao? Sono quelle classiche operazioni che non si faranno mai” fanno sapere da Radio Marte e concludono: “Villar? Ha le caratteristiche simili a Demme, mentre Spalletti vorrebbe qualcuno con più fisico. Tipo Gagliardini, ma Giuntoli sta puntando Youssouf“.