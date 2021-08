Lavezzi messaggio d’amore al Napoli, i social impazziscono

Ezequeil Lavezzi con un messaggio sui social ha ricordato il suo debutto col Napoli ed ha ha voluto ringraziare società e tifosi. Un messaggio semplice quello dell’argentino, ma carico d’amore verso una città che era ritornata in Serie A e che aveva una voglia matta di ammirare un giocatore funambolico. E così Lavezzi si presentò con una tripletta in Coppa Italia e poi il successivo debutto in Serie A.

Con il passare del tempo Lavezzi è diventato sempre più consapevole dei propri mezzi e con Hamsik e Cavani ha formato un trio d’attacco che ha fatto emozionare i tifosi azzurri. Tra le emozioni più forti, forse, c’è quella del gol rifilato al Cagliari di nel 2010.

Il messaggio di Lavezzi pubblicato sui social in pochi minuti ha riscontrato subito un grandissimo successo. Tantissimi i tifosi del Napoli che hanno risposto al Pocho, giocatore che per anni ha fatto battere il cuore dei tifosi partenopei e che dalle parti di Napoli non è mai stato dimenticato.