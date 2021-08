Amrabat-Napoli si riapre la trattativa. Atalanta in arrivo Koopmeiners

Amrabat torna nuovamente nei radar del Napoli. Gli azzurri dopo aver mollato il mediano della Fiorentina, potrebbero cambiare idea e tornare all’attacco. Il centrocampista interessava anche all’Atalanta. I bergamaschi in queste ore sta concludendo la trattativa per l’acquisto di Teun Koopmeiners.

AMRABAT- NAPOLI : SI PUÒ FARE

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano TuttoSport gli azzurri potrebbero tornare su Sofyan Amrabat:

“Ora che la Fiorentina ha preso Torreira, gli spazi per Amrabat sono ridotti notevolmente. Non sarebbe il primo della lista di gradimento del tecnico, perché fatica a giocare in un centrocampo a tre, però resta un elemento sul quale il Napoli aveva messo gli occhi non più tardi di un anno fa.

La Fiorentina potrebbe anche accettare la cessione in prestito, purché lo stesso sia con la formula che il Napoli non gradisce, l’obbligo di riscatto. La soluzione potrebbe essere quella di un obbligo condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi sia personali che di squadra. Luciano Spalletti, mister della compagine campana, attende delle importanti novità nei prossimi giorni. Sofyan Amrabat potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nel Napoli riscattando una stagione difficile“.

ATALANTA, IN ARRIVO KOOPMEINERS

L’Atalanta ha trovato il centrocampista che cercava sul mercato. Fiorentina e Sampdoria hanno rifiutato le offerte per il marocchino Amrabat e per il norvegese Thorsby, così il club bergamasco sta concludendo la trattativa per l’acquisto di Teun Koopmeiners.

Koopmeiners ha confermato: “Ormai ci siamo, l’accordo tra le parti è sempre più vicino”.

Sulle sue tracce c’erano anche Napoli e Roma. Koopmeiners a Bergamo raggiungerà i suoi connazionali Hateboer e de Roon, mentre l’attaccante Lammers è destinato al Genoa.