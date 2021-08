Andrea Barzagli esalta il Napoli di SPalletti, l’ex difensore della nazionale italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Barzagli ha parlato della lotta scudetto in serie A e della sua Juventus.

BARAGLI: “NAPOLI, JUVE E INTER PER LO SCUDETTO”

«La Serie A è davvero affascinante, col ritorno in massa di allenatori top. Sarebbe bello che non ci fosse una squadra ammazza campionato. Ma non credo succederà. Juve e Inter sono ancora avanti, ma Roma e Lazio oltre a due allenatori top, secondo me per qualità possono puntare alla Champions e dunque lottare fino fondo. Milan e Atalanta hanno tutto per riconfermarsi. E Il Napoli è un’ottima squadra. Se non ha problemi di infortuni, come l’anno scorso, ha una rosa importante per stare dietro a Juve e Inter. Sì, la lotta scudetto si può allargare».

CHAMPIONS

«Diciamo che il gruppo di ferro con Psg, City e Lipsia è il più spettacolare. Sarà una mia impressione, ma la Champions si è un po’ livellata. E mi spiego. Al di là del Psg con grande incognite però perché poi c’è da farlo diventare una squadra, un po’ tutte sono le stesse o forse hanno perso qualcosa. Solo il Chelsea si è rinforzato, forse il City. Sono curioso di vedere il Psg, se resterà anche Mbappè, ma non si può non metterlo tra i favoriti con Chelsea e City. Le altre sono un gradino dietro: Liverpool, Bayern, Juventus, Atletico e ci metto pure il Real. Sono curioso anche di vedere il Barça senza Messi. Poi c’è sempre una sorpresa e speriamo sia italiana».

JUVENTUS

«Il potenziale della Juventus è sempre di arrivare almeno ai quarti. Per la rosa che ha, gli ottavi li deve passare di corsa, anche se andasse via Ronaldo. Da lì in poi concorrono altri fattori oltre all’effettiva qualità: momento di forma, fortuna, chi incontri e in che condizione sono i rivali quando li incontri…».