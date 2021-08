Koopmeiners: «Napoli, Roma e Atalanta? Ho già deciso»

Il Napoli ha messo nel mirino Teun Koopmeiners. Gli azzurri stanno seguendo con attenzione l’evoluzione delle trattative per il calciatore di proprietà dell’Az Alkmaar. Il giocatore al momento rappresenta una delle soluzioni più importanti per quanto riguarda il ruolo di centrocampista centrale che cerca il Napoli.

KOOPMEINERS CONTESO DA NAPOLI, ROMA E ATALANTA

In scadenza nel 2023, servono circa 18 milioni di euro più bonus per accaparrarsi le prestazioni del mediano. L’Atalanta sembrava fosse vicina, ma poi la situazione si è bloccata e al momento è ancora in stand-by. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti concreti, nel frattempo lo stesso Koopmeiners ha ripreso il discorso sul suo futuro chiarendo la situazione. Il centrocampista dell’AZ Alkmaar, ha commentato le voci di mercato che lo accostano a Napoli, Roma e Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni.

«Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione, dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibile nelle gambe. Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco a essere abbastanza calmo, anche perché l’AZ non è un club che voglio lasciare a tutti i costi. Futuro in Serie A? I colloqui sono in pieno svolgimento».

LEGGI ALTRO SU KOOPMEINERS