Gazzetta: “Leicester peggior avversario. Ecco i pericoli di Mosca e Varsavia”

Il Napoli nei sorteggi di Europa League ha trovato il peggior avversario possibile, ovvero il Leicester, avversario temibile. La squadra di Spalletti dovrà giocare anche con Legia Varsavia e Spartak Mosca, con quest’ultima squadra che porta alla mente ricordi legati a Maradona. Con il nuovo regolamento il Napoli deve puntare al primo posto che, sulla carta, si giocherà con il Leciester di Brendan Rodgers ma secondo Gazzetta ci sono altre insidie da tener conto:

Leicester per il Napoli e Marsiglia per la Lazio: i peggiori clienti che potessero capitare dalla seconda fascia in giù. Un anno fa il sorteggio sarebbe stato giudicato positivo (per Spalletti), ora la storia è cambiata. Serve solo vincere il gruppo. Ma vincere non sarà facile Spalletti trova l’irriducibile Leicester, deve poi fare i conti con due piccole ma non microscopiche: Spartak Mosca e Legia Varsavia non insuperabili ma logisticamente preoccupanti con l’approssimarsi dell’inverno.

