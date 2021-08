Napoli con lo Spartak Mosca: quella volta in cui Maradona giocò con la maglia numero 16

Il Napoli trova lo Spartak Mosca come avversaria in Europa League. Impossibile per i tifosi non pensare anche a quell’episodio con Maradona. Parliamo nel novembre 1990 e c’era ancora l’Unione Sovietica. Il Napoli arrivò a Mosca per giocare con lo Spartak in Coppa dei Campioni, ma all’atterraggio dell’aereo non scese le scalette Diego Armando Maradona.

Maradona-Spartak Mosca

Il Pibe de Oro, il giocatore più atteso da tutti, quello che aveva regalato due scudetti al Napoli non era presente alla trasferta russa. Spartak Mosca-Napoli si sarebbe giocata senza Maradona in campo. La stampa sovietica apprese dopo poco che il numero dieci del Napoli aveva perso l’aereo e quindi non aveva viaggiato con la squadra. In quella circostanza Moggi fece la voce grossa e disse pubblicamente che Maradona non avrebbe seguito la squadra.

Ma Maradona non si arrende e decide di andare a Mosca con un jet privato seguito dalla moglie e dal suo procuratore. Diego voleva seguire la squadra che all’andata aveva pareggiato 0-0 con lo Spartak al San Paolo. Eppure una volta atterrato a Mosca, Maradona non decide di andare subito a riposare, ma di visitare la Piazza Rossa ed il Mausoleo di Lenin. Il giorno dopo Maradona è convinto di entrare nella formazione titolare di Spartak Mosca-Napoli ma Bigon lo esclude: “Hai mancato di rispetto ai compagni, non giochi dal primo minuto”.

Maradona con la maglia numero 16

In quel periodo i numero erano fissi, si scendeva in campo con le maglie dall’uno all’undici. Cosi la maglia numero 10 andò a finire sulle spalle di Gianfranco Zola. Così nel freddo dello stadio Lenin, Diego fu fatto accomodare in panchina. Ma alla fine Maradona entrò in campo al minuto 60 di Spartak-Napoli. Alla fine la partita termina ai rigori, con Maradona che segna il suo penalty mentre Baroni sbaglia e così la vittoria va ai russi.