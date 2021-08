Rai: “Amrabat il Napoli non ha i soldi. Da Castel Volturno mi arrivano notizie di mercato”

Sofyan Amrabat è uno degli obiettivi per il centrocampo del Napoli, sui movimenti di mercato degli azzurri parla Ciro Venerato. Il giornalista esperto di calciomercato a Radio Goal fa il punto della situazione e dice: “Per Amrabat è tutto fermo” anche se il giocatore sta spingendo molto per andare via. “La Fiorentina apre al prestito con diritto di riscatto, ma l’Atalanta ha problemi a trattare con il club di Commisso“. Ci sono anche altri obiettivi di mercato a centrocampo come “Zakaria, Berge e Youssouf, ma i rispettivi club li cedono solo in prestito con obbligo di riscatto ed il Napoli non accetta questa soluzione“.

Intanto Venerato fa sapere che da “Castel Volturno mi arrivano delle notizie secondo cui tra lunedì e martedì può arrivare il colpo a sorpresa a centrocampo. Il Napoli deve avere pazienza e sangue freddo, attende magari gli ultimi istanti di mercato per chiudere un affare come accade per Bakayoko. A meno che non cambi qualcosa con le cessioni Ounas e Manolas che possono portare soldi freschi nelle casse azzurre“. Ounas ha dato “disponibilità al trasferimento ma il Marsilia lo vuole solo in prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli vuole soldi cash oppure un prestito con obbligo di riscatto“.