Striscioni e minacce choc contro Donnarumma dalla ‘civilissima’ Milano

Striscioni e minacce contro Gigio Donnarumma è quanto si registra questa mattina a Milano, con alcuni pseudo tifosi che contestano il portiere. Donnarumma è passato al PSG dove guadagnerà 12 milioni di euro a stagione, con i rossoneri che hanno perso il giocatore a parametro zero. Evidentemente alcuni tifosi, o presunti tali, del Milan non hanno ancora digerito ‘l’affronto’ ed hanno esposto alcuni striscioni contro Donnarumma.

“Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo” recita il primo, mentre il secondo contiene una minaccia assurda in qualsiasi campo la si voglia leggere: “Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo… stai attento quando girerai per Milano”. Minaccia che diventa ancora più incredibile dato che si sta parlando di calcio.