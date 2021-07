Gigio Donnarumma non aveva capito di aver vinto l’Europeo con l’Italia a Wembley. L’ammissione arriva dallo stesso portiere della Nazionale che ha parato il rigore decisivo a Saka. Un super Donnarumma per tutto l’Europeo è stato fondamentale anche nelle due lotterie dei rigori, con Spagna ed Inghilterra. Nella finale di Euro2020 con l’Inghilterra Donnarumma ha neutralizzato ben due rigori consecutivi: quello di Sancho e quello decisivo su Saka. Ebbenen Donnarumma ha ammesso: “Non ho esultato subito perché non avevo capito. Ero già giù per il rigore di Jorginho perché pensavo avessimo perso, ho guardato l’arbitro per capire se era tutto ok, poi quando ho visto i compagni venire verso di me non ho capito più niente”.

Ma Donnarumma non è stato l’unico a non aver capito di aver vinto l’Europeo. Anche il ct Mancini per un attimo è sembrato come scombussolato. Ma a giudicare dai tantissimi messaggi e commenti che sono arrivati alla nostra redazione, molti italiani non si sono resi conto che la parata di Donnarumma su Saka era stata decisiva per l’Italia per vincere gli Europei di calcio. Molti supporters azzurri sono stati ‘ingannati’ proprio dalla mancata reazione di Donnarumma, così come dalla telecronaca Rai che non ha specificato al meglio la situazione.

