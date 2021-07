Ci sono voti altissimi in pagella per Di Lorenzo e Insigne vincitori di Euro2020 con l’Italia. I due giocatori del Napoli sono stati protagonisti di un Europeo da protagonisti. La vittoria è arrivata anche per Alex Meret che non ha giocato nemmeno un minuto, anche perché sarebbe stato impossibile con un super Donnarumma, decisivo anche in finale con l’Inghilterra.

Corriere dello Sport pubblica le pagelle dell’Europeo e ci sono voti alti per Di Lorenzo e Insigne, eccoli:

Di Lorenzo 8,5 : E’ entrato dopo l’intervallo con l Turchia per l’infortunio di Florenzi e non è più uscito, diventando un punto fermo della difesa. Solidità, contrasto, attenzione in marcatura e persino progressioni esaltati, come nei supplementari con l’Austria. Da Ferran Torres a Mount e Sterling, passando per Doku: gli sono capitati gli attaccanti più scomodi e pericolosi, dimostrando completezza di repertorio. Professionista esemplare, in crescita esponenziale: nel 2016/17 giocava in Lega Pro con il Matera. L’Empoli lo ha lanciato, il Napoli se lo gode. A 28 anni è il talento germogliato in provincia.

Insigne 9 : Due gol anche per il capitano del Napoli, eletto numero 10 da Mancini. La perla All'Allianz Arena di Monaco di Baviera per inchiodare il Belgio all'incrocio dei pali. Si chiama tiro a giro, una volta si diceva "alla Del Piero": è diventata la specialità di Lorenzo. Gol pesantissimo per spedire al tappeto i Diavoli Rossi nei quarti. un vero e proprio regista offensivo, utilizzato dal ct per legare il gioco tra le linee. Libero di svariare e di inventare. La rivincita dei piccoletti: 163 centimetri di genio, 13 occasioni create, 252 passaggi, 16 tiri. E' il Bruno conti, in versione offensiva, dei tempi moderni.

Meret 6,5: Tecnica e fisico, viene considerato uno dei migliori interpreti della scuola italiana. Gigio non si tocca, ma presto diventerà il suo vice. Mancini ci crede.

Di Lorenzo e Insigne sul mercato

Gli ottimi voti in pagella per Insigne e Di Lorenzo non fanno altro che alimentare le voci di calciomercato. L’agente di Di Lorenzo ha detto chiaramente che il giocatore si sente sul mercato, anche perché De Laurentiis è pronto a vendere chiunque. Per Insigne c’è il nodo rinnovo da sciogliere, con un incontro imminente tra Pisacane e De Laurentiis.