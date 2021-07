Dall’Inghilterra: Emerson ha scelto Napoli, lo ha comunicato al Chelsea

NAPOLI EMERSON PALMIERI. Spalletti ha cominciato la sua avventura a Napoli, ieri il primo incontro con la squadra al Konami Center di Castelvolturno. Il tecnico di Certaldo è impegnato in prima persona sul mercato, l’obbiettivo è quello di portare Emerson Palmieri in maglia azzurra. Spalletti ha chiamato più volte il terzino del Chelsea, che si è detto entusiasta.

Al momento la situazione vive una fase di Stallo, ma dall’Inghilterra, Andreas Korssund, corrispondente sul Chelsea per Nyhetsmagasinet Sporten riporta un retroscena sulla trattativa:

“Emerson Palmieri vuole passare al Napoli. Ha espresso il suo desiderio sia al Napoli che al Chelsea e ora i club stanno lavorando per trovare un accordo. Il Napoli ha già fatto un’offerta di circa 10 milioni di euro”.

I contatti tra Chelsea e Napoli continuano, ma se ne parlerà in maniera concreta non prima di agosto. Il fresco campione di Euro 2020 può aspettare tranquillo, anche perché da tempo sogna un ritorno in Italia e ora potrà farlo in grande stile.