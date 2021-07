La Gazzetta critica Insigne: “Ottimo giocatore, ma non di più”

LORENZO INSIGNE – EURO 2020. La Gazzetta e il Corriere dello Sport hanno stilato le valutazioni per i giocatori azzurri. Differenze di valutazione tra i due quotidiani per il capitano del Napoli. La Gazzetta valuta da 8 l’Europeo di Lorenzo Insigne ma non risparmia alcune critiche :

“Subito protagonista con la Turchia, segna e inventa. Sembra la promessa perentoria di un grande Europeo, quello che ti svolta la carriera, a 30 anni. La mantiene solo in parte. Il picco con il meraviglioso tiro a giro che stende il Belgio. La sua zona è sempre l’area creativa della Nazionale”.

La Gazzetta su Insigne aggiunge: “Crea, corre, lega e aiuta anche senza palla. Nulla da dire. Ma le partite più calde, le ultime (Spagna, Inghilterra), non riesce a marchiarle con il suo genio. Morale: Europeo più che positivo, ma non tale da cambiargli lo status, come avrebbe potuto. Lorenzo resta un ottimo giocatore. Non di più“,

Lorenzo Insigne ha avuto il merito di com pattare il gruppo anche fuori dal campo, dagli scherzi all’amico Immobile alle canzoni neomelodiche cantate sul pullman, il capitano del Napoli è stato il mattatore di questa nazionale, ma evidentemente questo aspetto alla Gazzetta non interessa. Insigne ora si gode le meritate vacanze, in attesa di tornare nella sua Napoli dove di certo sarà acclamato come merita.

