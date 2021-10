Quanto corre Anguissa: è il migliore in Serie A, numeri da maratoneta

Frank Anguissa corre come nessuno in Serie A, con i suoi 11,439 chilometri percorsi fino ad ora batte tutti gli altri ‘maratoneti’. Numeri che raccontano tanto ma non tutto di Anguissa, centrocampista del Camerun che si è abbattuto sulla Serie A come un fulmine a ciel sereno. Quando il Napoli lo ha preso negli ultimi giorni di calciomercato in tanti lo avevano snobbato. Famose le parole dei Fedele che avevano giudicato Anguissa non da Napoli, sminuendo nettamente il valore del centrocampista africano. Ed invece l’ex Fulham ha fatto vedere di che pasta e fatto. Buttato in campo in Napoli-Juventus non ha più perso il posto da titolare. E come si fa a togliere uno così dal campo? Recupera palloni, dribbla e gioca serenamente.

Anguissa corre più di tutti: le statistiche

Ma soprattutto Frank Anguissa corre in mezzo campo con la sicurezza di un veterano. Ha 25 anni ma gioca con una calma da fare invidia a chiunque. Corriere dello Sport sottolinea le sue statistiche in termini di chilometri percorsi: Anguissa è a 11,439 ovvero più di tutti gli altri in relazione con i minuti giocati, che sono 667. Al primo posto in questa speciale classifica c’è Brozovic dell’Inter che ha percorso 11,615 chilometri ma in 775 minuti giocati.

Ma Anguissa non è solo corsa. Napoli è già pazza del giocatore africano che recupera palloni quasi sempre senza commettere falli. Quando serve dribbla ed imposta, creando superiorità numerica e rilanciando l’azione. Ecco perché il Napoli sta pensando al riscatto di Anguissa dal Fulham. Farsi scappare un calciatore come lui sarebbe veramente delitto. Anguissa oramai è diventato un perno della squadra di Spalletti che però lo perderà a gennaio. La Coppa d’Africa priverà del Napoli di Koulibaly, Anguissa ed Osimhen.