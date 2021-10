Calciomercato Napoli, Giuntoli prepara due colpi: Tutti i dettagli

Giuntoli, Ds del Napoli, prepara due colpi per il calciomercato Invernale. Nel mirino: Reinildo Mandava e Noussair Mazraoui.

GIUNTOLI LAVORO SUL MERCATO DEL NAPOLI: PRONTI DUE COLPI

Il Corriere dello Sport ritorna sulle questioni legate alle trattative di calcio mercato del Napoli, sottolineando che quello di gennaio non è poi così lontano. Chi vuole comprare nel cosiddetto mercato di riparazione, deve cominciare a muovere le proprie pedine. Il Napoli sa benissimo di avere un problema sulla sinistra. Una questione che vuole valutare in maniera approfondita. Faouzi Ghoulam ha riassaporato il campo, ma quattro interventi chirurgici dal 2017 ad oggi non sono da poco. Quindi il calciatore verrà valutato in maniera approfondita.

Cristiano Giuntoli sta lavorando per rinforzare le corsie laterali. Nelle ultime settimane contatti ripresi con gli agenti di Reinildo Mandava, esterno classe 1994 in forza al Lille. De Laurentiis e soci sono vicini ad un’intesa totale con il calciatore e la sensazione è che il Napoli dovrà decidere se farlo arrivare a parametro zero la prossima estate o anticipare il suo arrivo a gennaio riconoscendo un indennizzo al suo club. Sulla fascia destra Malcuit ha deluso le aspettative e l’infortunio ha complicato le cose. Di Lorenzo, per quanto fortissimo, da solo non può bastare.

Giuntoli pensa a Noussair Mazraoui, 22 enne marocchino in forza all’Ajax. Anche lui ha il contratto in scadenza e se si vorrà anticipare il suo acquisto bisognerà trovare un accordo con il club olandese.