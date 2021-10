GAZZETTA: Napoli, Reinildo e Mazraoui a Gennaio. Giuntoli anticipa i colpi di mercato. Trapela il pensiero di Spalletti

Il Napoli anticipa i colpi di Reinildo e Mazraoui. I due giocatori sono in scadenza di contratto. Spalletti pronto ad accoglierli.

RINFORZI SULLE FASCE

Il Napoli vuole anticipare a Gennaio i colpi: Reinildo e Mazraoui. Giuntoli vuole assicurarsi i due rinforzi sulle fasce per lotta scudetto. I due esterni sono in scadenza a giugno. Il club di Aurelio de Laurentiis può anticipare pagando degli indennizzi.

Ghoulam potrebbe rientrare con il Torino ma non offre ancora garanzie, a sinistra Spalletti ha il solo Mario Rui. Sulla fascia destra Malcuit ha deluso le aspettative e l’infortunio complica di più le cose, Il solo Di Lorenzo non basta. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la situazione relativa agli esterni ha indotto il club azzurro ad anticipare le mosse per il mercato di Gennaio.

NAPOLI, REINILDO MANDAVA E MAZRAOUI A GENNAIO

“Reinildo Madava è a scadenza e già a gennaio si potrà accordare col Napoli. Il problema resta, però, perché bisogna capire se il Lille si convincerà a lasciarlo andare anzitempo, che è quello che vorrebbe il dirigente napoletano, per dare a Spalletti l’alternativa a Mario Rui, in attesa di capire cosa ne sarà di Ghoulam. Il difensore algerino dovrebbe essere disponibile per la gara col Torino. Magari, si proverà a venire fuori dall’impasse riconoscendo ai francesi un piccolo indennizzo.

Scorrendo la lista degli svincolati, l’interesse dello scouting napoletano si è soffermato su Noussair Mazraoui, 22 anni, esterno destro dell’Ajax. Fin qui, il difensore marocchino è stato un punto fermo nella formazione olandese, ha sempre giocato con un discreto rendimento. Mazraoui andrebbe a rinforzare la fascia destra, dove Giovanni Di Lorenzo non ha alternative.

Si, è vero, c’è Malcuit, ma non è un giocatore che soddisfa le necessità dell’allenatore. Proprio per questo, Giuntoli ha discusso con un intermediario del nazionale marocchino per capire se c’è la sua disponibilità ad un’eventuale trattativa. Il difensore pare che non sia intenzionato a rinnovare con l’Ajax. Ma, anche in questo caso, è improbabile che il club olandese lo lasci andare via a gennaio senza garantirsi un indennizzo, anche perché la possibilità di un prestito al Napoli, sia per Reinildo sia per Mazraoui non è fattibile essendo entrambi, appunto, in scadenza a giugno. Spalletti accoglierebbe entrambi a braccia aperte entrambe”.

CHI SONO REINILDO MANDAVA E NOUSSAIR MAZRAOUI

Il Napoli pensa di anticipare i colpi Reinildo e Mazraoui . Conosciamo meglio i due calciatori:

Reinildo Mandava Nato a Beira (Mozambico) il 21 gennaio 1994 Ruolo terzino sinistro Altezza180 cm. Peso 73 kg La sua carriera si è sviluppata in Portogallo sin dall’inizio. Tra i suoi club c’è anche il Benfica, dove però ha sommato una sola presenza nella squadra B. Meglio gli è andata al Covilha, club di secondo serie portoghese, dove ha giocato 31 partite e realizzato anche 4 reti. Dal 2019 è passato ai francesi del Lilla con i quali ha vinto la Ligue 1 nella passata stagione e anche la Supercoppa francese. Col Monzambico vanta 29 presenze e 2 reti Stagione squadra P G 2016/17 BENFICA B 1 0 2017 FAFE 16 1 2017/18 COVILHA 31 4 2018/19 BELENENSES 19 1 2019 LILLA 71 0