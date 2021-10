Barbano affonda il Napoli: “Difesa fragile, Malcuit inadeguato”

La sconfitta con lo Spartak Mosca fa scattare qualche polemica contro il Napoli di Spalletti, secondo Barbano: “La difesa è fragile“. Gli azzurri hanno preso tre gol dai russi, anche se l’espulsione di Mario Rui ha un valore specifico importante. Il Napoli aveva cominciato benissimo la gara, segnando un gol dopo 13 secondi con Elmas, tra le reti più veloci dell’Europa League. Barbano pensa che la sconfitta con lo Spartak non avrà “ripercussioni, anche se la gara con lo Spartak Mosca ha dimostrato la fragilità difensiva della squadra di Spalletti. È un peccato che si rischi di dilapidare l’enorme potenziale offensivo a disposizione con una difesa così debole. Malcuit è inadeguato, ma lo si sapeva già, tenendo conto che non ha praticamente mai giocato nella Fiorentina nella scorsa stagione“.

Barbano ha qualcosa da ridire anche su Spalletti: “Mi hanno lasciato perplesso le sostituzioni di Spalletti, il Napoli non è adatto a difendere e Insigne è un giocatore fondamentale, non può essere cambiato a cuor leggero. L’importante, comunque, è che il Napoli faccia tesoro di questa gara in vista del campionato. Gli errori di Manōlas? Non è Raúl Albiol, probabilmente andava ceduto in estate, ma sul mercato non c’erano alternative credibili”. Mentre sul gol sbagliato da Zielinski con lo Spartak dice: “È incredibile, ho il forte sospetto che non riuscirà mai a compiere quel definitivo salto di qualità“.

Il Napoli ora deve pensare al campionato ed alla Fiorentina di Commisso che vuole battere gli azzurri. Sul Fiorentina-Napoli, Barbano dice: “La gara è complicatissima, la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a quella dello scorso anno, soprattutto a centrocampo, reparto in cui ha molti palleggiatori di alto livello”.