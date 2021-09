Quello di Elmas non è il gol più veloce in Europa League. Ecco il record

Il gol più veloce in Europa League non è quello di Eljif Elmas, il record è di Jan Sýkora segnata con lo Slovan Liberec. Il Napoli ha sbloccato immediatamente la partita di Europa League con lo Spartak Mosca al Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono entrati in campo indemoniati, con la voglia di mettere subito sui binari giusti la partita. Ma il gol di Elmas non è il gol più veloce dell’Europa League, perché il record appartiene a Jan Sýkora segnato in Qarabağ 2-2 Slovan Liberec del 15/09/2016, durante la fase a gironi di Europa League. Il gol di Elmas è comunque uno dei più veloci di questa competizione che ha visto il Napoli pareggiare con il Leicester durante la prima giornata, grazie ad una doppietta di Osimhen.

Gol più veloce ed altri record di Europa League

Ci sono anche altri gol da segnalare per l’Europa League, competizione che ha un nuovo regolamento. C’è ad esempio il record della tripletta più veloce, in questo caso la prima posizione è condivisa da due giocatori:

10 min: Claudiu Keșerü (FC Steaua Bucureşti 6 Aalborg BK 0) 18/09/2014, fase a gironi

10 min: Lars Stindl (Fiorentina – Monchengladbach 2-4) 23/02/2017, ritorno sedicesimi di finale).

Oltre al gol più veloce dell’Europa League c’è anche ad esempio il marcatore più giovane e quello più anziano:

Marcatore più giovane (dalla fase a gironi in poi)

16 anni e 218 giorni: Romelu Lukaku (Ajax 1-2 Anderlecht) 17/12/2009, fase a gironi.

Giocatore più anziano (dalla fase a gironi in poi)

42 anni e 173 giorni: Brad Friedel (Tottenham 2-1 Sheriff)07/11/2013, fase a gironi.

Il Napoli di Luciano Spalletti spera di arrivare il più lontano possibile in questa Europa League. Il tecnico azzurro ha una rosa che oltre ad Anguissa e Osimhen, tra i migliori in questo inizio di stagione, dimostra di potersela giocare nella competizione europea, in cui il Napoli nel recente passato è arrivato al massimo in semifinale.