Fiorentina-Napoli: finalmente la notizia che tutti aspettavano, anche Spalletti

Fiorentina-Napoli è la sfida per la settima giornata di campionato di Serie A, tra i convocati può tornare anche Faouzi Ghoulam. Sicuramente un’ottima notizia per Luciano Spalletti ma anche per tutti i tifosi azzurri. Il terzino algerino è l’unico che può sostituire Mario Rui sulla fascia sinistra. Fino ad ora il portoghese ha dovuto giocare sempre e quando è stato infortunato l’ha dovuto sostituire un giocatore adattato su quella fascia, con rendimento non eccellente. Il ritorno tra i convocati di Ghoulam in Fiorentina-Napoli rappresenta una delle sorprese in positivo della stagione de Napoli. Fino ad ora gli azzurri hanno fatto bottino pieno e sono al primo posto in Serie A. Per tenere il passo, però, servirà l’apporto di tutti anche di Ghoulam.

Prima della sfida di campionato ci sarà quella di Europa League con lo Spartak Mosca allo stadio Diego Armando Maradona. Ghoulam non può prendere parte a questa competizione perché non è inserito in lista, come ha spiegato anche Spalletti in conferenza stampa. Ma il tecnico vuole puntare ancora sul giocatore algerino e spera di poterlo recuperare al 100% per le prossime partite di campionato e poi magari inserirlo in futuro in lista Uefa. Ecco perché Ghoulam può tornare tra i convocati di Fiorentina-Napoli. Nonostante i problemi fisici Spalletti e la società sono convinti che il calciatore possa essere ancora importante per il club partenopeo. Se l’algerino ritorna quello di un tempo potrebbe essere considerato praticamente un nuovo acquisto. La scorsa stagione, con Gattuso, aveva dato qualche segnale positivo, poi il nuovo infortunio e l’operazione. Ora Ghoulam ha voglia di rientrare definitivamente. La società non ha forzato i tempi per il rientro, gli ha concesso tutto il tempo per rientrare e trovare la condizione fisica migliore. Intanto Spalletti si gode il recupero di Demme e Mertens, attendendo anche quello di Lobotka.