Ghoulam non è in lista Uefa, rientro ancora un rebus?

Faouzi Ghoulam non è presente nella lista Uefa ufficiale presentata dal Napoli. Il giocatore sta recuperando da una operazione al ginocchio. La presentazione dalla lista Uefa da parte della SSCN fa sorgere ancora più dubbi sul possibile rientro a pieno regime di Ghoulam. L’esterno sinistro algerino se recuperato può essere un punto di forza del Napoli, ma oramai sono anni che non riesce a trovare continuità ed è piagato da infortuni.

Napoli, la lista Uefa Ufficiale

Portieri: Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna Politano.

Insomma ci sono tutti, anche il neo acquisto Anguissa, ma non c’è Ghoulam. Quindi il Napoli dovendo fare una scelta ha deciso di tenere fuori l’algerino che è un terzino sinistro naturale e di tenere dentro Juan Jesus, difensore centrale che eventualmente si può adattare come esterno mancino di difesa. Restano i dubbi legati al recupero di Ghoulam che viene segnalato in netta ripresa, ma ovviamente bisogna capire come risponderà alle sollecitazioni di una partita vera. Una catena di fatti che fa aumentare ancora di più il rammarico per non aver provato a prendere un terzino che potesse dare maggiori garanzie dal punto di vista fisico, perché su quello tecnico Ghoulam non si discute.