Rientro Ospina: il Napoli ci prova a ridurre la quarantena

Il rientro di David Ospina dall’impegno con la Nazionale è un rebus, il giocatore potrebbe saltare la sfida con la Juventus. Il Napoli ha anche Meret infortunato, il portiere ha un problema che lo potrebbe portare al massimo in panchina con la Juve, ma solo a seguito di una infiltrazione. Insomma avere Ospina tra i pali sarebbe il massimo per Luciano Spalletti, altrimenti si dovrà affidare al terzo portiere Marfella.

Quando rientra Ospina

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il Napoli “ci sta provando ad anticipare con la federazione colombiano il rientro di Ospina: il portiere è impegnato con la Nazionale fino a giovedì e riuscirebbe a tornare a poche ore dalla sfida con la Juve. Il Napoli, come altri club, attende anche la proroga dell’esenzione dalla quarantena per i giocatori proveniente da zone rosse: Ospina stesso, Anguissa, Koulibaly e Osimhen.”

Sarà una corsa contro il tempo per avere Ospina in porta per Juventus-Napoli. Una speranza che sarà alimentata in questi giorni con il lavoro di diplomazia da parte della società azzurra con la federazione colombiana. Speranza che si aggiunge a quella di poter avere Victor Osimhen a disposizione. In questo caso bisognerà attendere il ricorso presentato per la squalifica di due giornate.